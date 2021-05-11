Музей Эрарта представляет выставку краснодарского художника Александра Компанийца, чья созерцательная живопись близка восточной традиции дзен.

Южная природа, увиденная бесстрастным взглядом натуралиста

Неожиданный эффект саспенса

Погружение в космос узоров земли

Александра Компанийца можно назвать воплощением антитренда — ему совершенно чужда современная идея успешности, он не боится быть непонятым. Выставка «Знаки земли» объединяет холсты, посвященные обильной южной природе. Но любимым временем года автора остается осень, когда выжженная солнцем богатая растительность сохнет, являя человеку земную поверхность во всех ее деталях, а воздух становится холоднее и прозрачнее. Оттого живопись Компанийца созерцательна и медитативна, близка восточной традиции дзен.

Может показаться, что в работах художника индивидуальность вынесена за границы холста — ей на смену приходит бесстрастность натуралиста. Однако, изображая знаки земли, автор, имеющий возможность наблюдать за чувствами и мыслями своего подрастающего сына, будто заново проживает собственное детство. Александр Компаниец обращает внимание на то, что под ногами, — не представляя для взрослых никакого интереса, все эти мелочи являют ребенку целый мир. Художник словно навсегда застрял в космосе узоров ковра, по которому путешествуешь, проваливаясь в сон.

Бессюжетность холстов Компанийца в сочетании с тщательно выписанными фактурами и деталями создает в его картинах эффект саспенса, порой сгущающегося до чувства внезапной и беспричинной тревоги, ожидания непоправимого. В работах автора костер готов разрастись в лесной пожар, а в высокой колышущейся траве скрывается нечто неведомое. Художник осознает, что единственное постоянство мира — это его трагическая изменчивость. Она и порождает острое чувство одиночества, присущее живописи Александра Компанийца. Вместе с тем автор пытается зафиксировать нечто ускользающее — то, что вот-вот будет утрачено навсегда.

Даты проведения выставки: 13 мая 2021 — 08 августа 2021

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

12+