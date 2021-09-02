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Питерец.ру » Культура » Клава Кока и Фогель выступят на СТУ.ДЭНС в Петербурге

Клава Кока и Фогель выступят на СТУ.ДЭНС в Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
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Студенты Петербурга отметят начало учебного года большим фестивалем 

5 сентября в Парке 300-летия Санкт-Петербурга состоится СТУ.ДЭНС — большой open air для молодежи. Мероприятие организовано Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и приурочено к началу учебного года. Начало в 16:00, вход свободный.

Программа СТУ.ДЭНСа будет состоять из двух частей: развлекательной — с выступлениями на главной сцене популярных артистов и ди-джеев, и познавательной - с большим лекторием на самые актуальные темы, интересующие студентов и молодежь. 

На берегу Финского залива прямо на пляже Парка 300-летия расположится главная сцена фестиваля. Создавать праздничное настроение там будут очаровательная Клава Кока, чьи треки «Покинула чат» и «Краш» знает вся страна, а также автор школьной дворовой романтики ФОГЕЛЬ, под теплые лирические треки которого будем вместе танцевать медляки. Компанию им составят заводной и вечно позитивный резидент Радио Record DJ BALDIN и знающий все и вся о bass-музыке Aria Fredda.

Среди деревьев Парка 300-летия Санкт-Петербурга на зеленой лужайке раскинется большой шатер с лекторием. Эксперты и популярные спикеры проведут здесь часовые лекции на темы моды, IT-технологий и цифрового искусства, а также ответят на все вопросы посетителей. Программа лектория будет опубликована в официальной встрече фестиваля ВКонтакте: https://vk.com/studance2021

Музыкальный праздник вкупе с познавательными лекциями, тысячи лиц и улыбок, разговоры о будущем и поиск себя — начало учебного года в Петербурге еще никогда не было таким интересным. Ждем вас на фестивале СТУ.ДЭНС!

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