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Питерец.ру » Культура » Михаил Зыгарь выступит в «ПРОСТО»

Михаил Зыгарь выступит в «ПРОСТО»

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
В «ПРОСТО» пройдет OPEN TALK с писателем Михаилом Зыгарем

6 декабря в 19.00 в «ПРОСТО» пройдет OPEN TALK с писателем Михаилом Зыгарем, где автор бестселлеров прочитает лекцию о выборах 1996 года и ответит на вопросы участников. Регистрация доступна по ссылке: https://vk.cc/b2gGk8 .

Трансляцию можно будет смотреть в прямом эфире в группе «ПРОСТО» (https://vk.com/prostospb). Автор лучшего вопроса получит книгу с автографом.  

На встрече поговорят о  книгах, о мобильном художественном театре, а также о популяризации истории. Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Образование».

Михаил Зыгарь – журналист и автор книг, режиссер и военный корреспондент. С 2010 года в течение пяти лет находился на должности главного редактора телеканала «Дождь», основал «Мобильный художественный театр». Его авторству принадлежит ряд мультимедийных исторических проектов. В «ПРОСТО» Михаил расскажет про диджитал проекты, о современной журналистике и о новой книге.

Справочно:  

Молодежное пространство «ПРОСТО» – проект Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Это концептуально новый подход к организации работы с молодежью, заключающийся в создании всех востребованных форм времяпрепровождения в рамках одного пространства: лекции и мастер-классы, образовательные программы, встречи с известными людьми, а также коворкинг для комфортной индивидуальной и групповой работы.

Благодаря обширности предоставляемых возможностей, «ПРОСТО» – это главная точка притяжения молодежи на карте Санкт-Петербурга.

Источник: Комитет по молодежной политике
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