Юлия Аблец покинула пост председателя «Молодежного» комитета

25 сентября последний день работы Юлии Аблец на должности председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

С 30 сентября Аблец приступает к работе заместителем генерального директора АНО «Диалог Регионы». Она будут отвечать за весь блок вопросов, связанных с кадровой политикой.

Напомним, в 2018 году Юлия Аблец стала победителем финала Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». В ноябре 2018 года заняла должность советника губернатора Санкт-Петербурга по молодежной политике. 15 января 2019 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов назначил Юлию Сергеевну Аблец главой Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.