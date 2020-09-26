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Питерец.ру » Политика » Юлия Аблец покинула пост председателя «Молодежного» комитета

Юлия Аблец покинула пост председателя «Молодежного» комитета

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Опубликовал: Вадик Котов
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25 сентября последний день работы Юлии Аблец на должности председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями

25 сентября последний день работы Юлии Аблец на должности председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.
С 30 сентября Аблец приступает к работе заместителем генерального директора АНО «Диалог Регионы». Она будут отвечать за весь блок вопросов, связанных с кадровой политикой.
Напомним, в 2018 году Юлия Аблец стала победителем финала Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». В ноябре 2018 года заняла должность советника губернатора Санкт-Петербурга по молодежной политике. 15 января 2019 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов назначил Юлию Сергеевну Аблец главой Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Источник: Комитет по молодежной политике
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