25 сентября последний день работы Юлии Аблец на должности председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.
С 30 сентября Аблец приступает к работе заместителем генерального директора АНО «Диалог Регионы». Она будут отвечать за весь блок вопросов, связанных с кадровой политикой.
Напомним, в 2018 году Юлия Аблец стала победителем финала Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». В ноябре 2018 года заняла должность советника губернатора Санкт-Петербурга по молодежной политике. 15 января 2019 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов назначил Юлию Сергеевну Аблец главой Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
Юлия Аблец покинула пост председателя «Молодежного» комитета
0
23
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ВКонтакте
25 сентября последний день работы Юлии Аблец на должности председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
25 сентября последний день работы Юлии Аблец на должности председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"