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Питерец.ру » Культура » В «Севкабель Порт» на одной сцене выступят NILETTO и Клава Кока

В «Севкабель Порт» на одной сцене выступят NILETTO и Клава Кока

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
На одной сцене выступят NILETTO и Клава Кока – артисты, прямо сейчас рвущие в клочья рейтинги стриминговых сервисов!

20 сентября «Севкабель Порт» станет местом самого взрывного концерта сезона. На одной сцене выступят NILETTO и Клава Кока – артисты, прямо сейчас рвущие в клочья рейтинги стриминговых сервисов!

NILETTO – финалист проекта «Песни» на ТНТ, танцор и блогер, разнес хит-парады песней «Ты такая красивая» и суперхитом «Любимка», завоевавшим все мыслимые и немыслимые первые места (на одном YouTuBe клип на композицию посмотрели 172 миллиона раз), а в конце весны отметился композицией «Fly 2» — ярким дуэтом с певицей Zivert.

Клава Кока – молодая и очень успешная артистка лейбла «Black Star», блогер и ведущая шоу «Орёл и Решка». Её хит «Покинула чат» до сих пор упорно отказывается покидать первые места музыкальных чартов, а новая песня «Химия» борется с ним за лидерство.
Вместе они исполнили один из главных хитов этого лета – песню «Краш», вызвавшую не только восторг у миллионов слушателей, но и слухи о возможном романе между звездами!

Молодые, красивые и бешено популярные на ютубе и тик-токе, именно они задают тренды современной поп-музыки. А их совместный концерт – это в два раза больше эмоций и возможность максимально ярко проводить уходящее лето, выжав его до последней капли!

Дети до 5 лет бесплатно, обязательно вместе с совершеннолетним сопровождающим! При себе необходимо иметь копию свидетельства о рождении.

Билеты на сайте www.nca.ru

Дата события: 20.09.2020 19:00
Место: Севкабель Порт

Источник: Севкабель Порт
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