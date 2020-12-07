Срок подачи заявок на фестиваль «Герои большой страны» продлевается

До 1 февраля 2021 года продлен срок подачи заявок на участие в российском фестивале кино и интернет-контента «Герои большой страны». Шорт-лист объявят 1 марта.

Изначально подведение итогов и показ фестивальных проектов планировалось провести в декабре этого года. Но в оргкомитете фестиваля было принято решение сделать фестиваль мультиформатным: часть запланированных оффлайн-мероприятий и церемонию награждения победителей провести в марте 2021 года, при этом дополнить фестивальную программу онлайн-активностями в декабре и январе.

Так, организаторы готовят спецпроект для школьников - мотивирующий урок, в рамках которого молодые актеры в видеоформате расскажут ученикам истории героев нашего времени. Школьники смогут найти таких героев среди своих родных, друзей или знакомых и снять про них свои истории, авторы лучших из которых получат памятные призы от организаторов фестиваля.

Также в онлайн-формате любой сможет не только следить за всей активностью, которую будет инициировать фестивальная команда вплоть до подведения итогов фестиваля, но и сможет виртуально «побывать» на красной дорожке и стать участником фестивальных мероприятий.

Показ конкурсных фильмов и контента, защита сценарных проектов на питчинге фестиваля, специальные показы, образовательная и деловая программа, круглые столы, а самое главное, награждение победителей фестиваля пройдут с 18 по 21 марта в Екатеринбурге.

Онлайн-трансляция пройдет в официальных аккаунтах фестиваля в ВКонтакте, в Facebook и на YouTube.

https://vk.com/heroesfestival

https://www.facebook.conn/heroesfestival21

Фестиваль «Герои большой страны» проводится Фондом развития культуры и кинематографии «Страна», Правительством Свердловской области. Национальным благотворительным фондом и Свердловской киностудией при поддержке Министерства обороны РФ.