В Петербурге проходит патриотический фестиваль-конкурс «Путем Героя – к заветной мечте!»

До 12 декабря в Петербурге в шестой раз проходит фестиваль-конкурс «Путем Героя – к заветной мечте!». В текущем году фестиваль проводится дистанционно.

Участники фестиваля – детские и молодежные команды из образовательных учреждений, подростково-молодежных центров, клубов и общественных объединений Санкт-Петербурга. Они представят на конкурс творческие работы в семи номинациях, среди которых изобразительное искусство, фотография и документальный фильм, эссе, музыкально-литературная композиция.

Компетентное жюри, в составе которого Герои Российской Федерации, представители органов исполнительной и законодательной власти Санкт-Петербурга, общественные деятели и представители творческих профессий, приступит к работе в День Героев Отечества 9 декабря. Следуя традиции, возглавит жюри Геннадий Дмитриевич Фоменко, Герой Российской Федерации, генерал-майор, Председатель Межрегиональной Общественной Организации «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Лауреаты и победители фестиваля-конкурса «Путем Героя – к заветной мечте!» будут названы 12 декабря в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/putem_geroya.

Награды и памятные подарки будут доставлены победителям и призерам фестиваля в образовательные организации.

Фестиваль проводится Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и Межрегиональной общественной организацией «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».