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Питерец.ру » Культура » Театральный квест для детей «Театральная доставка. БДФквест»

Театральный квест для детей «Театральная доставка. БДФквест»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Театр с доставкой: в Петербурге стартует первый городской театральный квест для детей Театральная доставка. БДФквест

Проект Театральная доставка. БДФквест приурочен к проходящему в эти дни Международному  Большому Детскому Фестивалю. Квест - новая форма безопасной театральной̆ коммуникации – «гастроли без границ». Универсальный̆ проект в тренде сегодняшнего времени, развивающий̆ идею присутствия театра в любом месте, в любое время благодаря онлайн- сервису.

Интерактивная выставка с тремя маршрутами, которая будет интересна как детям, так и родителям. Литературной̆ основой̆ проектов являются спектакли-номинанты Большого Детского Фестиваля и их герои. Сам Фестиваль стартовал в октябре и завершится торжественной церемонией 30 ноября в Москве. Уже в третий раз фестиваль представит на своих площадках разнообразие форматов и жанров искусства, адресованного детям, познакомит зрителей с коллективами из разных уголков страны.

МБДФ – мультижанровый фестиваль, но традиционно театральное искусство составляет основную часть фестивальной афиши: в программе представлены профессиональные драматические и музыкальные театры, театры кукол, театры юного зрителя из России, стран СНГ и зарубежья. В этом году из 365 заявок экспертный совет отобрал 43 спектакля из 25 городов. Победителей фестиваля определит независимое детско-юношеское жюри –  дети и подростки от 6 до 16 лет, участники детских актёрских студий, музыканты, спортсмены, победители Всероссийских школьных олимпиад. Подробнее на сайте фестиваля: https://grandkidsfest.ru. Основная программа фестиваля в этом году проходит в онлайн-формате.

В рамках программы Фестиваля 2020 года реализуется проект Театральная доставка. БДФквест. Это серия плакатов, размещенных в Петербурге и еще 8 городах: Нягань, Чебоксары, Архангельск, Тюмень, Омск, Севастополь, Воронеж, Тверь, с закодированным видео-изображением, которое считывается гаджетом (смартфоном или планшетом) при помощи программы распознавания QR-кода. Участники квеста регистрируются на сайте (https://grandkidsfest.ru/quest) и начинают игру. В каждом видео герой одного из спектаклей рассказывает историю и дает задание. Героями коротких видео-заданий стали актеры театров- номинантов Международного Большего Детского Фестиваля. Более 20 актеров российских театров приехали в Петербург на съемки роликов для Квеста. Участникам городской игры Театральная доставка. БДФквест необходимо снять видео на заданную тему и выложить его в социальную сеть с хэштегом #БДФквест. Те, кто выполняют все задания - становятся претендентами на получение ценных призов.

«Мы живем в интересное время, когда не мы идем в театр, а театр идет к нам. Герои спектаклей-номинантов Фестиваля выходят за рампу театральной сцены и отправляются в путешествие по городу. Пожалуй, наш квест сегодня одна из немногих доступных и безопасных форм культурного досуга для детей, да еще и на свежем воздухе, да и в компании с современными технологиями, гаджетами. Нет сомнений, что это лучшая альтернатива онлайн, от которого все изрядно устали», -  отмечает народный артист России, Художественный руководитель Международного Большого Детского Фестиваля Сергей Безруков.

Театральная доставка. БДФквест пройдет с 1 по 30 ноября 2020 года в Петербурге и еще восьми городах. Для участников разного возраста предусмотрено 3 маршрута разной степени сложности. В Квесте сможет принять участие более 5000 участников.

В Петербурге участники квеста смогут найти задания в таких пространствах как «Севкабель Порт», «Никольские ряды», во дворе театрально-культурного комплекса «Новая сцена», а также в ТД «Пассаж» и в театрах (БТК, «Karlsson Xaus»).

Призы победителям предоставят партнеры квеста: мастерская «Trick Trek», детское бюро «Культурный кот», «CINEMOOD», театр теней «Тень-Тень», «Hamleys», Arzamas и издательства «Питер», «Поляндрия», «КомпасГид» и «Самокат».

Проект Театральная доставка разработка творческого сообщества Intervallo lucido (художники: Лилит Шеина, Андрей Ильяшенко, Ярослав Малышев).

Международный Большой Детский фестиваль проводится в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины», художественный руководитель фестиваля – народный артист России Сергей Безруков.

Фестиваль проводится при поддержке Фонда Президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Московской области. Организаторы фестиваля — Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский Губернский театр.

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