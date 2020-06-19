В Петербурге стартовала серия музыкальных концертов ко Дню медицинского работника

19 июня 2020 года в Санкт-Петербурге стартовала серия музыкальных концертов ко Дню медицинского работника, инициатором которых стал Общероссийский народный фронт в Санкт-Петербурге. Концерты пройдут в рамках музыкального проекта «Музыка врачам» общественной организации «Люди будущего». Народный фронт в Петербурге в рамках акции «МыВместе» инициировал концерты в поддержку врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией. Мероприятия пройдут при поддержке Общественной палаты Российской Федерации, группы компаний «Балтрос» и фармацевтической компании «Полисан», а также с участием региональной общественной организации «Врачи Санкт-Петербурга.

В канун Дня медицинского работника первый концерт прошел в больнице им. Боткина. Всего в Санкт-Петербурге будет дано 5 таких концертов на территориях 5 больниц. Санкт-Петербургские музыканты, певцы и артисты балета исполнят свои произведения как дань уважения и безграничной благодарности медицинским работникам. Врачи и пациенты смогут увидеть и услышать артистов через распахнутые окна больничных корпусов.

«Дорогие Современники! В период сложных для России дней, мы – жители Санкт-Петербурга – Ленинграда, как никто другой знаем, что такое – ВМЕСТЕ! Как это значимо: сопереживать и отдавать, делиться и искренне любить свой город, а значит, и Россию! Если та небольшая частица душевной теплоты от организаторов и участников концерта сумеет вызвать улыбки и поддержать наших Докторов, то цель будет достигнута! Это порыв быть вместе, быть на передовой, малая толика Большого Спасибо! Ангела Хранителя!», - поделился член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор Союза «Медико-фармацевтические проекты. XXI Век» Дмитрий Чагин.

««Музыка врачам» - всероссийский проект. Мы создали его в период всеобщий пандемии именно для врачей, медицинских работников, - отмечает Анастасия Агличева, автор и руководитель проекта, культурный и общественный деятель Санкт-Петербурга, - цель проекта: создать настроение, обогатить духовно, приободрить врачей, пациентов, улучшить их эмоциональное состояние, настроить на позитив. На первом этапе концерты организуются в больницах Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы и Московской области. Проект уникален, его музыкальный репертуар разнообразен: от оперно-оперетного до эстрадно-симфонического».

Старший вице-президент ГК «Балтрос» Илья Коршунов: «Многие компании в это непростое время чувствуют необходимость в повышении уровня социальной ответственности, не только сохраняя собственные коллективы и беспокоясь о безопасности сотрудников, но и стремятся всеми силами поддержать врачей и пациентов, кто на собственном личном примере столкнулся со всей тяжестью пандемии».

Главный врач клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина Денис Гусев: «Сегодня такие проекты нужны как никогда. Врачи, медсестры, санитары каждый день на передовой сражаются за здоровье и жизнь пациентов. Работа стала для них вторым домом, они отдают все свои силы в борьбе с инфекцией. Ценна каждая поддержка! Добрые слова, музыка и песни поднимут им настроение, вызовут улыбки и положительные эмоции, которых сейчас так не хватает!»