Первый мед получил средства индивидуальной защиты от компании «Марвел-Дистрибуция»

В рамках акции #МыВместе, соорганизатором которой является Общероссийский народный фронт, компания «Марвел-Дистрибуция» закупила 480 биозащитных комбинезонов из нетканых материалов для врачей и сотрудников Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова на общую сумму 960 тысяч рублей. Средства индивидуальной защиты уже доставлены в стационар.

Первый мед с 28 апреля переведен на особый режим работы, став первым в Санкт-Петербурге федеральным учреждением, перепрофилированным под прием пациентов с COVID-19. С 20 мая в университете открыли прием на дополнительные койки с коронавирусной инфекцией. В общей сложности теперь здесь будут лечиться 250 петербуржцев и 100 жителей Ленобласти. В условиях пандемии средства индивидуальной защиты приобретают первостепенное значение. Они не только защищают здоровье медицинского персонала, но и предотвращают дальнейшее распространение вирусной инфекции.

«Врачи и медсестры университета благодарят компанию «Марвел-Дистрибуция» за оперативную помощь в приобретении средств индивидуальной защиты. Эта помощь бесценна! Она поможет сохранить здоровье и жизнь наших коллег, борющихся сегодня на передовой с COVID-19», - говорит Мария Бутомо, к.м.н., заведующая отделением функциональной диагностики №1 клиники факультетской терапии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.

«Акция #МыВместе объединяет неравнодушных людей и компании. Мы рады, что бизнес помогает защищать петербургских медиков, работающих с коронавирусной инфекцией, это сейчас жизненно необходимо», - отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.

Как заявил основатель и почетный президент «Марвел-Дистрибуции» Сергей Гирдин, «те, кто хочет и может, всегда предлагают решения и оказывают поддержку, безотносительно разных концепций социальной ответственности бизнеса. Поэтому совместно с ОНФ в Санкт-Петербурге мы передали городской больнице № 20 более 100 единиц оборудования, 3670 планшетов для организации дистанционного обучения школьников из малоимущих семей в Петербурге, порядка 2500 смартфонов правительству Санкт-Петербурга и мэрии Москвы для распределения в организации, занимающиеся снижением рисков заражения коронавирусной инфекцией».