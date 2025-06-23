Жители Петербурга выступают против серых зарплат

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге большинство горожан негативно относятся к практике выплаты серых зарплат. Такой вариант устраивает только 29% респондентов.

Согласно опросам и социологическим исследованиям, жители города осознают риски и негативные последствия неофициального трудоустройства для себя и экономики в целом. Граждане понимают, что серые зарплаты лишают их социальных гарантий, пенсий и пособий. Кроме того, такие схемы негативно влияют на бюджет города и страны в целом, снижая объем налоговых поступлений.

Многие петербуржцы считают, что борьба с серыми зарплатами должна стать приоритетом для властей и бизнеса. Они призывают работодателей соблюдать трудовое законодательство и платить налоги в полном объеме. Это не только улучшит их финансовое положение, но и будет способствовать развитию экономики и повышению благосостояния горожан.

В обществе растет осознание важности борьбы с серыми зарплатами как шага к повышению прозрачности рынка труда и улучшению качества жизни.