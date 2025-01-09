В СПб повысят зарплату

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб более половины работодателей планирует повысить зарплаты своим сотрудникам. Причем многие из этих компаний намерены осуществить задуманное уже в этом месяце.

Отмечается, что к повышению зарплат наиболее склонны компании из сферы информационных технологий и телекома. Также о росте зарплат заявили производственные и строительные предприятия, компании из сфер розничной торговли, транспорта и логистики.

По данным опроса, о повышении зарплат говорили руководители компаний с численностью персонала от 500 до 1000 человек (52 %). Среди представителей малого бизнеса (до 50 человек) о таких планах сообщили 39 % респондентов. Исследование проводилось в первых числах 2025 года. В нем приняли участие 500 представителей петербургских компаний.