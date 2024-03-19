ента новостей

08:22
У кого наиболее высокие зарплаты?
00:10
«Ленинградец» разгромлен «Енисеем» в Рощино: команда Сергея Кирьякова второй раз в сезоне ФНЛ – 2023/2024 проиграла со счётом 0:4
18:11
С поражения началась для СКА серия второго раунда плей-офф с «Автомобилистом»: решающую шайбу при счёте 2:2 забросил Баранцев
16:25
В Ленобласти отмечают День воссоединения Крыма с Россией
16:14
Россия. Путин. Крым: на Дворцовой площади прошел молодежный флешмоб
15:48
В Петербурге отмечают 10-летие воссоединения Крыма с Россией
15:14
Места работы в Петербурге передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 18 по 24 марта
14:41
Роскомнадзор зафиксировал попытки иностранного вмешательства в выборы
13:43
В Ленобласти с погоней и стрельбой задерживали пьяного юношу на «Жигулях»
13:36
На Невском проспекте юноша на мотоцикле влетел в припаркованный «Мерседес»
13:26
В Невском районе подростку брызнули из баллончика в лицо
13:20
В Петербурге задержали пиромана, который поджог дом родственников в Ольгино
13:13
В Красногвардейском районе задержали налетчика на магазин
13:06
В центре Петербурга мигрантка ударила ножом соотечествиника
10:59
Китай не хочет принудительной продажи TikTok в США
09:41
Центробанк предложил расширить каналы информирования о рисках кибермошенничества
09:20
На КАД между развязками с Московским и Пулковским шоссе перекроют полосу движения
07:54
Как проголосовали петербуржцы?
07:29
За Путина более 87%
23:17
Диаметрально противоположными результатами завершили регулярный чемпионат Суперлиги петербургский волейбольный «Зенит» и «Динамо-ЛО» из Ленобласти
22:57
«СКА-Нева» пропустила на 159-й минуте и проиграла тульскому клубу АКМ серию второго раунда плей-офф ВХЛ со счётом 0–4
12:24
В Ленобласти на трассе «Нарва» китайский кроссовер врезался в опору ЛЭП. Пострадали двое пассажиров, женщина и 7-летняя девочка
12:15
На улице Адмирала Трибуца иномарка сбила 6-летнего мальчика
12:10
В Петербурге задержали мигранта, оргабившего женщину на Пискаревском проспекте
13:57
Под Волосово в ДТП с фурой погиб полицейский
13:35
В Калининском районе фургон сбил пешехода
13:28
В Ленобласти в ДТП погибла женщина-водитель «Тойоты Аурис»
12:33
В массовом ДТП на Литейном проспекте погиб водитель такси
10:08
Завершился первый день выборов
09:32
Можно ли переводить будильник?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » У кого наиболее высокие зарплаты?

У кого наиболее высокие зарплаты?

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
ufaved.info
Петербург оказался в топ-10 регионов с самыми высокими зарплатами

«Питерец.ру» сообщает, что СПб занял 9 место среди регионов с наиболее высоким уровнем зарплат в отдельных сферах. Больше всего в городе на Неве получают айтишники – в среднем им платят 158 тыс. руб.

Что касается Ленобласти, она оказалась лишь 43-ей в этом рейтинге. Там больше всего платят работникам энергетической промышленности – доход этих специалистов составляет 76 тыс. руб.

Лидерство среди отраслевых зарплат принадлежит Москве – российская столица занимает ожидаемое 1 место с показателем 256 тыс. руб. В тройку также попали Сахалинская обл. и ЯНАО с зарплатами 232 тыс. и 220 тыс. руб.

Также известно, что в среднем зарплаты по России увеличились на 14%. Но, к сожалению, по прежнему остаются семьи, находящиеся за чертой бедности.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

5-10-2020, 09:52
Где больше платят?
5-10-2022, 09:57
В каком районе больше платят?
21-03-2023, 10:28
Петербург занял лишь 7 место в рейтинге регионов по уровню зарплат
21-02-2023, 09:36
Что с ростом зарплат?
12-01-2018, 09:12
Лидеры рейтинга зарплат
24-07-2019, 08:14
Кто больше всех получает?

Происшествия на дорогах

0
124
Вчера, 13:36
На Невском проспекте юноша на мотоцикле влетел в припаркованный «Мерседес»
0
338
17-03-2024, 12:24
В Ленобласти на трассе «Нарва» китайский кроссовер врезался в опору ЛЭП. Пострадали двое пассажиров, женщина и 7-летняя девочка
0
225
17-03-2024, 12:15
На улице Адмирала Трибуца иномарка сбила 6-летнего мальчика
0
279
16-03-2024, 13:57
Под Волосово в ДТП с фурой погиб полицейский
Наверх