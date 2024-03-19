У кого наиболее высокие зарплаты?

«Питерец.ру» сообщает, что СПб занял 9 место среди регионов с наиболее высоким уровнем зарплат в отдельных сферах. Больше всего в городе на Неве получают айтишники – в среднем им платят 158 тыс. руб.

Что касается Ленобласти, она оказалась лишь 43-ей в этом рейтинге. Там больше всего платят работникам энергетической промышленности – доход этих специалистов составляет 76 тыс. руб.

Лидерство среди отраслевых зарплат принадлежит Москве – российская столица занимает ожидаемое 1 место с показателем 256 тыс. руб. В тройку также попали Сахалинская обл. и ЯНАО с зарплатами 232 тыс. и 220 тыс. руб.

Также известно, что в среднем зарплаты по России увеличились на 14%. Но, к сожалению, по прежнему остаются семьи, находящиеся за чертой бедности.