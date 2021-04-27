Мнение работодателей о майских выходных

«Питерец.ру» сообщает, что работодатели в основном негативно восприняли идею Путина о продлении майских праздников. Согласно проведенному опросу, резко против этого выступают 38% работодателей. 23% относится к такому продлению не так категорично, но тоже отрицательно.

Поддержали предложение президента 23% опрошенных, еще 15% «в целом поддержали» идею. 2% респондентов так и не определились со своим отношением к происходящему. Так что идея с продлением праздников с 1 по 10 мая в основном негативно воспринимается руководителями предприятий и организаций.

Напоминаем, что президент Путин пошел на такой шаг для минимизации рисков распространения коронавируса. Власти рекомендует соотечественникам провести эти дни в кругу семьи.