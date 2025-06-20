Петербург на ПМЭФ: заключены крупные контракты

«Питерец.ру» сообщает, что на ПМЭФ-2025 Санкт-Петербург заключил контракты на общую сумму 519,1 млрд. руб. Соглашения открывают новые перспективы для развития городской инфраструктуры и бизнеса. Это свидетельствует о высоком уровне доверия инвесторов к экономическому потенциалу города.

Контракты, подписанные на форуме, охватывают различные отрасли, включая строительство, транспорт и другие ключевые сферы. Это позволит реализовать масштабные проекты, направленные на улучшение качества жизни горожан и развитие экономики Петербурга.

Заключение крупных сделок на форуме подчеркивают активное участие Петербурга в формировании благоприятного инвестиционного климата и демонстрирует готовность города к реализации амбициозных проектов.