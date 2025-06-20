ента новостей

20:11
Петербург на ПМЭФ: заключены крупные контракты
19:55
Путин о бедности
15:41
На КАД между развязками с Рябовским шоссе и автодорогой Петербург-Матокса перекроют полосу
14:39
На КАД в ДТП с каршерингом пострадало два человека
12:57
В Ленобласти на трассе «Магистральная» в ДТП погибли два человека
10:57
На Долгоозерной улице водитель «Ауди» сбил пешехода на автобусной остановке
10:36
На Красносельском шоссе иномарка сбила 16-летнего пешехода
10:28
В Невском районе 16-летнего подростка отстранили от управления питбайком
09:30
Вице-губернатора Ленобласти обнаружили мёртвым в своем доме в Юкках
07:01
Петербурженка не смогла сделать ЭКО
06:40
Требуется ремонт знаменитого ледокола
00:31
СКА будет играть домашние матчи следующего сезона в «Ледовом»: а как же «СКА Арена»?
22:10
«Флорида Пантерз» разгромила «Эдмонтон Ойлерз» в шестом матче финала плей-офф: так 36-летний российский хоккейный вратарь Сергей Бобровский выиграл второй подряд Кубок Стэнли
17:53
Путин обсудил развитие банковской системы BRIKS
17:17
На ПМЭФ-2025 обсудили будущее Петербурга
14:53
Фотовыставка «САМБО на защите Отечества»
13:13
В Петербурге состоялся забег «Борись и побеждай»
10:40
Каковы доходы частично занятых петербуржцев
10:28
Путин встретился с главами информагенств
10:15
В Петербурге в отношении студентки возбудили уголовное дело за дачу взятки преподавателю
20:12
Выставка «Радость искусству. Школа Рериха»
19:08
«Оклахома-Сити Тандер» выиграла пятый матч финала НБА у «Индианы» с разницей в 11 очков и ведёт в серии 3–2
17:07
Александр Бельский дал старт автопробегу «Дорогами Победы»
17:04
На путепроводе через железную дорогу «Тосно - Новолисино» перекроют одну полосу
17:00
Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Петербург
16:45
На пересечении шоссе Революции и улицы Маршала Тухачевского в ДТП погиб водитель «Рено»
15:50
На внешнем кольце КАД между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе перекроют две полосы
15:03
Боец ММА, напавший на людей в Кудрово заключен под стражу
14:43
Команда из СПбГУ победила в конкурсе
14:35
Что происходит с интернетом?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Петербург на ПМЭФ: заключены крупные контракты

Петербург на ПМЭФ: заключены крупные контракты

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
iz.ru
На Петербургском международном экономическом форуме город заключил значимые сделки

«Питерец.ру» сообщает, что на ПМЭФ-2025 Санкт-Петербург заключил контракты на общую сумму 519,1 млрд. руб. Соглашения открывают новые перспективы для развития городской инфраструктуры и бизнеса. Это свидетельствует о высоком уровне доверия инвесторов к экономическому потенциалу города.

Контракты, подписанные на форуме, охватывают различные отрасли, включая строительство, транспорт и другие ключевые сферы. Это позволит реализовать масштабные проекты, направленные на улучшение качества жизни горожан и развитие экономики Петербурга.

Заключение крупных сделок на форуме подчеркивают активное участие Петербурга в формировании благоприятного инвестиционного климата и демонстрирует готовность города к реализации амбициозных проектов.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

8-06-2021, 08:54
Беглов доволен форумом
Вчера, 17:17
На ПМЭФ-2025 обсудили будущее Петербурга
3-06-2017, 09:18
Привлечение инвесторов
2-06-2025, 10:39
Россия и Бахрейн подпишут важный документ на ПМЭФ
9-04-2025, 08:44
Китай будет на ПМЭФ-2025: приедет делегация высокого уровня
12-06-2025, 17:51
«Росконгресс Интернэйшэнл» на ПМЭФ

Происшествия на дорогах

Сегодня, 14:39
На КАД в ДТП с каршерингом пострадало два человека
Сегодня, 12:57
В Ленобласти на трассе «Магистральная» в ДТП погибли два человека
Сегодня, 10:57
На Долгоозерной улице водитель «Ауди» сбил пешехода на автобусной остановке
Сегодня, 10:36
На Красносельском шоссе иномарка сбила 16-летнего пешехода
Наверх