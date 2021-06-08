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Питерец.ру » Экономика » Беглов доволен форумом

Беглов доволен форумом

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
ria.ru
Глава Петербурга остался доволен итогами ПМЭФ-2021

«Питерец.ру» снова поднимает тему прошедшего экономического форума. Какие результаты он принес именно Петербургу? Что можно сказать об итогах ПМЭФ-2021? На эту тему поделился губернатор Беглов.

В своем радиообращении Александр Дмитриевич отметил, что форум дал Петербургу возможность подписать выгодные контракты. Причем их общая сумма в 3 раза превышает объем соглашений, подписанный в 2019 году.

Петербург получил контрактов на 603 млрд. руб. При этом 283 млрд. руб. приходятся на соглашения с готовыми дорожными картами. Остальные проекты имеют отношения к вопросу развития территорий, транспортной инфраструктуры и социальной сферы.

Естественно, что Беглов остался доволен итогами форума. Подписанные контракты должны быть реализованы в 2024-2025 годах. Это реальные проекты, нацеленные на повышение качества жизни петербуржцев. По крайней мере, на словах это выглядит именно так.

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