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Питерец.ру » Экономика » Подержанные авто дешевеют

Подержанные авто дешевеют

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
Pixabay
В СПб наблюдается снижение стоимости подержанных авто

«Питерец.ру» сообщает, что, по информации от аналитиков, за год цена б/у машин в СПб снизилась на 6,7%, достигнув 989 тыс. руб. По данным специалистов, среди наиболее востребованных марок в сегменте подержанных авто лидируют «Лада» (10,9%), «Фольксваген» (7,5%), «Киа» (6,5%), «Мерседес» (6,4%) и «БМВ» (5,8%).

В первые 4 месяца 2025 года в Северной столице было реализовано 48,1 тыс. подержанных авто, что на 8,5% меньше, чем за такой же период 2024-го. Стоит отметить, что в Петербурге наблюдается более интенсивная эксплуатация легковых автомобилей по сравнению со средними показателями по стране. Так, среднегодовой пробег легковушек в возрасте 3-5 лет в СПб составляет 19,5 тыс. км, в то время как в среднем по России он равен 18,5 тыс. км.

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