В СПб активно приобретают подержанные иномарки

«Питерец.ру» сообщает, что жители Северной столицы активно покупают иностранные подержанные автомобили. Наиболее популярными оказались «Опель Астра Джей» и «Хендай Солярис».

Средняя стоимость «Опеля» – 924 тыс. руб., а за «Хендай» приходится отдать 746 тыс. руб. Причем эти машины в основном скупают в течение месяца после появления очередного объявления. Наиболее высокий спрос наблюдается на авто в возрасте 10-15 лет.

Также популярностью пользуются подержанные автомобили марки «Форд». Особенно это касается моделей Focus 2-го и 3-го поколения, а также Mondeo IV. Стоимость таких машин составляет 611, 813 и 976 тыс. руб. Эти модели раскупают за 25-30 дней.

Что касается подержанных машин отечественного автопрома, востребованной в этом сегменте является только Lada Priora. Ее стоимость – 341 тыс. руб., а на продажу в среднем уходит 32 дня.