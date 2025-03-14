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Питерец.ру » Экономика » Кто в лидерах продаж среди подержанных авто?

Кто в лидерах продаж среди подержанных авто?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге проанализировали ситуацию с продажей подержанных автомобилей

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице зафиксирован рост объявлений о продаже подержанных машин. В прошлом месяце в СПб было 63 тыс. таких предложений, что на 10% больше, чем в январе. Это свидетельствует о том, что спрос на подержанные автомобили в СПб растет.

Самой популярной моделью стала Kia Rio, за ней следуют Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. По сравнению с началом года средняя стоимость подержанных машин снизилась на 6% и составляет 1,965 млн. руб.

Тенденция небольшого снижения стоимости подержанных авто в Петербурге объясняется объективными факторами. На рынке появляются новые предложения по более низким ценам. Также некоторые владельцы стремятся продать свои автомобили быстрее, чтобы приобрести новое авто.

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