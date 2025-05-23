Сколько тратят на маркетплейсах?

«Питерец.ру» сообщает, что в первом квартале 2025 года жители СПб потратили на маркетплейсах более 163 млрд. руб. Это свидетельствует о растущей популярности онлайн-шопинга и удобстве использования цифровых платформ для покупки товаров.

Эксперты отмечают, что увеличение объема покупок на маркетплейсах связано не только с удобством и разнообразием предложений, но и с развитием инфраструктуры и повышением доверия пользователей к онлайн-платформам.

Аналитики продолжают отслеживать динамику потребительских расходов в интернете, чтобы оценивать изменения на рынке электронной коммерции и адаптировать предложения под потребности покупателей.