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Питерец.ру » Экономика » Сколько тратят петербуржцы?

Сколько тратят петербуржцы?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
Pixabay
Каков уровень потребительского спроса в Петербурге и других городах РФ? 

«Питерец.ру» сообщает, что стало известно, сколько в среднем тратят жители СПб за месяц. По результатам аналитического исследования, потребительский спрос в городе увеличился почти на 5%.

Динамика потребспроса отражает количество товаров и услуг, приобретаемых покупателями за определенный период времени. В среднем жители города тратят около 60 тыс. руб. в месяц. В целом по стране за 2024 год средние траты жителей составили 43,5 тыс. руб. в месяц, что на 17% больше, чем в предыдущем году.

В группе лидеров по уровню потребительских расходов также находятся Москва (77,5 тыс. руб. в месяц) и Краснодарский край (59,7 тыс. руб. в месяц). Меньше всего тратят жители Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Тывы, Чечни и Калмыкии – 25 тыс. руб. в месяц.

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