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Питерец.ру » Общество » Спрос на БАДы вырос?

Спрос на БАДы вырос?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
apteka-byrdenko.ru
Жители Петербурга по-прежнему приобретают БАДы

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице на 8,4% выросли продажи БАДов. Учитывались показатели городских аптек за первые 7 месяцев текущего года – объем продаж оказался 3,19 млрд. руб. Это больше, чем за такой же период 2023-го. При этом продажи в специализированных точках и маркетплейсах не учитывались.

Если анализировать количество приобретенных упаковок, то оно составило 5,92 млн. пачек – годом ранее их было на 2,6% больше. Так что продажи хоть и выросли, но объем потребления биодобавок все же снизился. Это связано с увеличением стоимости БАДов. Их средняя цена в аптеках СПб выросла на 11,4% и составляет 539 руб. При этом российские биодобавки стали дороже на 15%, зарубежные – на 9%.

Однако объективно судить об уровне спроса сложно, поскольку нужно учитывать продажи в самих компаниях, распространяющих БАДы, а также на маркетплейсах. Поэтому полная картина остается неясной.

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