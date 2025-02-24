В Ленобласти задержаны двое взломщиков аккаунтов на маркетплейсах

Сотрудники УБК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двоих жителей Всеволожского района, которые взламывали аккаунты граждан на маркетплейсах и похищали товары.

"Используя специальные программы, злоумышленники подбирали логины и пароли к личным кабинетам граждан. Затем от их имени заказывали дорогостоящую бытовую технику и электронику в рассрочку по закрепленным картам пользователей. Забрав заказы из пунктов выдачи, реализовывали их через онлайн-магазин.

В настоящее время установлены 11 аккаунтов жителей города на Неве, подвергшихся взлому. Имеются основания полагать, что соучастники могут быть причастны к серии аналогичных противоправных деяний", — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк..

В результате проведения обысков по местам жительства фигурантов сотрудниками полиции была изъята нереализованная похищенная бытовая техника, ноутбуки, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ.

Задержанным избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.