ента новостей

15:58
Роскомнадзор: выявлением деструктива в видеоиграх должна заниматься сама отрасль
12:02
Необычная новость: музей бомжей появится в центре СПб
11:52
На улице Маршала Казакова иномарка сбила 12-летнего подростка
11:45
В Кронштадте задержали налетчика на магазин
11:39
В Московском районе неизвестный напал с ножом на администратора салона красоты
11:37
Мужчины в СПб недовольны, что позже выходят на пенсию
10:29
В Ленобласти задержаны двое взломщиков аккаунтов на маркетплейсах
10:03
Мошенники массово обманывают россиян на фоне слухов о возвращении Visa и Mastercard
10:01
Аэропорт Пулково стал одним из лидеров по пассажиропотоку в стране
10:00
Электрокары в Петербурге набирают популярность, но отстают от Москвы
09:59
В Петербурге росгвардейцы поздравили со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны
09:47
Над Невой прогремели 30 залпов салюта в честь Дня защитника Отечества
09:39
На Лиговском проспекте столкнулись реанимобиль и легковушка
00:31
Неожиданные 0–3 волейбольной «Ленинградки» в Челябинске: у Валерии Романовой – 14 очков
01:14
КХЛ: СКА проиграл «Куньлуню» и пента-трик Сероуха
22:49
В Ледовом дворце состоялся товарищеский хоккейный матч «Путь героя»
18:20
В СПб востребованы пекари и повара
15:06
«СКА-Нева» по буллитам проиграла красноярскому «Соколу» со счётом 2:3 и впервые за долгое время выбыла из зоны плей-офф ВХЛ
11:35
В Токсово стартовали традиционные «Кавголовские игры» по лыжному двоеборью
11:26
На трассе «Санкт-Петербург – Псков» иномарка насмерть сбила пешехода
11:21
Пенсионерка из Всеволожска отдала мошенникам более 7 млн рублей
11:16
В Приморском районе задержали одного из хулиганов, устроивших дебош в магазине
10:50
США намерены представить свою резолюцию по решению украинского конфликта
09:20
Склады Красного Креста признают памятниками
08:53
В ПТЗ появится новое производство
00:25
Россиянка Екатерина Лагно единолично лидирует на женском шахматном супертурнире в Монако, набрав 3 очка за 4 тура
00:00
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга в трёх сетах обыграл в Нижнем Новгороде клуб АСК: Бабкевич набрал 17 очков
19:37
В Герценовском университете прошел «Урок мужества»
19:30
Cloudflare принудительно включили в реестр ОРИ
14:36
В Петербурге пройдет товарищеский футбольный матч между ветеранами
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержаны двое взломщиков аккаунтов на маркетплейсах

В Ленобласти задержаны двое взломщиков аккаунтов на маркетплейсах

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали двоих жителей Всеволожского района, которые взламывали аккаунты граждан на маркетплейсах и похищали товары.

Сотрудники УБК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двоих жителей Всеволожского района, которые взламывали аккаунты граждан на маркетплейсах и похищали товары.

"Используя специальные программы, злоумышленники подбирали логины и пароли к личным кабинетам граждан. Затем от их имени заказывали дорогостоящую бытовую технику и электронику в рассрочку по закрепленным картам пользователей. Забрав заказы из пунктов выдачи, реализовывали их через онлайн-магазин.
В настоящее время установлены 11 аккаунтов жителей города на Неве, подвергшихся взлому. Имеются основания полагать, что соучастники могут быть причастны к серии аналогичных противоправных деяний", — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк..

В результате проведения обысков по местам жительства фигурантов сотрудниками полиции была изъята нереализованная похищенная бытовая техника, ноутбуки, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ.

Задержанным избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Источник: ГУ МВД
Все по теме: мошенничество
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

28-05-2021, 11:30
В Петербурге задержали группу хакеров, похищавших деньги с банковских счетов граждан
4-05-2023, 11:44
В Ленобласти ликвидировали нарколабораторию
6-03-2023, 13:50
В Петербурге пресекли серию хищений со счетов интернет-продавцов
24-11-2022, 12:13
В Колпино задержаны трое предполагаемых участников схемы международного мошенничества
6-09-2022, 12:22
В Петербурге перед судом предстанут наркодилеры
31-03-2023, 12:25
В Петербурге задержаны подозреваемые в интернет-мошенничестве

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:52
На улице Маршала Казакова иномарка сбила 12-летнего подростка
Сегодня, 09:39
На Лиговском проспекте столкнулись реанимобиль и легковушка
22-02-2025, 11:26
На трассе «Санкт-Петербург – Псков» иномарка насмерть сбила пешехода
21-02-2025, 10:13
В Кудрово произошло массовое ДТП с участием автомобиля скорой помощи
Наверх