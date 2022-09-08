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Бизнес на маркетплейсах с помощью Лемон онлайн

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Опубликовал: Евгений Панычев
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ВКонтакте
Компания Lemon взаимодействует с предпринимателями, которые занимаются торговлей на маркетплейсах.

Компания Lemon взаимодействует с предпринимателями, которые занимаются торговлей на маркетплейсах. Это фонд, позволяющий расширить возможности бизнеса. Поставщики и продавцы получают серьезные выгоды от такого взаимодействия.

Особенности проекта

Лемон онлайн начал работу в 2018 году. За это время бизнес получил финансирование на сумму свыше 3 млрд. руб. Платформа готова инвестировать в успешные проекты, что позволяет получать взаимную выгоду.

Предприятиям электронной коммерции предоставляются займы. Еще бизнес может заказать услуги бухгалтерского и юридического сопровождения. Такая поддержка значительно расширяет возможности.

Финансирование поставщиков предполагает:

  • выделение до 50 млн руб.;
  • предоставление доступа к широкой линейке продуктов;
  • отсутствие залога и товарного остатка.

Оформление осуществляется в режиме онлайн, что упрощает процесс взаимодействия. На принятие решения уходит 1 день.

Продукты

В распоряжении клиентов платформы оказываются две финансовые линии:

  • возобновляемая;
  • невозобновляемая.

Первый вариант напоминает кредитную карту. В распоряжении клиента имеется определенный лимит, который возобновляется после погашения. 50-90% дохода от продаж пойдут на погашение задолженности. Действует ставка – 0,057% в сутки.

Второй вариант предполагает разовую выдачу средств. Эти средства будут доступны сроком до 8 месяцев. В отличие от возобновляемой линии, пролонгация здесь не предусмотрена. Размер переплаты фиксированный – 14%.

Взаимодействие  

Рост бизнеса осуществляется благодаря совместным усилиям. При этом фиксированный график платежей у клиентов Лемон онлайн не предусмотрен. Размер оплаты зависит от объема продаж, что делает такое взаимодействие очень удобным. Для каждого партнера предусмотрен персональный менеджер, который всегда на связи. 

Почему Lemon

Торговля на маркетплейсах – перспективное направление, позволяющее получать высокий доход. Однако много здесь зависит от стратегии и выбора подходящих партнеров.

Для  обращения в Лемон есть несколько весомых причин:

  • Общие цели.
  • Взаимная выгода.
  • Быстрое решение по заявке.
  • Высокое качество услуг.

Хотите получить выгодный кредит для продавцов на маркетплейсах? Обращайтесь в Лемон онлайн. На площадке созданы отличные условия для поддержки вашего бизнеса. Воспользуйтесь предлагаемой финансовой помощью.

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