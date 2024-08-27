Что с онлайн-торговлей?

«Питерец.ру» отмечает, что в последние годы наблюдается рост в сфере онлайн-торговли. Современные потребители предпочитают прибегать к интернет-заказам, поскольку это экономит время, а иногда и деньги.

Увеличение покупок через интернет характерно и для Северной столицы. В 1-ой половине 2024-го объем онлайн-заказов вырос на 40% и достиг уровня 289 млрд. руб. В большинстве случаев петербуржцы покупают таким способом продукты из магазинов или готовую еду из ресторанов. На эти заказы приходится более 20% от общего объема.

Также популярностью пользуются онлайн-покупки мебели, товаров для дома, техники и другой продукции. Аналитики уверены, что объем интернет-торговли будет расти и дальше.