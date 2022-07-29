Они получают выплаты

«Питерец.ру» сообщает, что 3,85 млн семей оформили выплаты на детей 8-17 лет. Эти люди подали заявление на пособие через портал «Госуслуг», и оно было одобрено. Какие-то заявки были отклонены.

При назначении выплат учитывался доход семьи. Исходя из этого определялся размер пособия, который составляет 50, 75 или 100% от суммы прожиточного минимума. Пособие выплачивается на каждого ребенка.

Раньше эти выплаты могли получать только одинокие родители. Но с 2022 года поддержка для детей 8-17 стала доступна семьям с низким уровнем дохода. Выплаты осуществляются на карту системы «Мир» или почтовым переводом.

Напоминаем, что в последнее время государство расширило список программ поддержки граждан. Такую помощь получают и жители Северной столицы.