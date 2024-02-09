Возникла новая инициатива в поддержку многодетных семей

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице возникла еще одна идея в поддержку многодетных семей. Власти Петербурга начнут выделять финансирование на социальную рекламу данного направления.

Депутаты городского парламента вдохновились Годом семьи и выступили с соответствующей инициативой. Теперь некоммерческие организации, занимающиеся созданием и размещением соцрекламы, смогут рассчитывать на получение гранта. Об этом заявил глава ЗакСа Александр Бельский.

По его словам, в Петербурге проживает более 54 тыс. многодетных семей, которые насчитывают 179 тыс. детей. Городские власти прикладывают усилия, чтобы увеличить это число. Определенные надежды возлагаются и на социальную рекламу о материнстве.