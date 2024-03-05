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Питерец.ру » Общество » Многодетных семей стало больше

Многодетных семей стало больше

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
В Петербурге выросло количество многодетных семей

В последние годы государство активно поддерживает семьи, особенно – многодетные. В результате появилось немало желающих иметь трех и более детей. Это характерно и для Северной столицы.

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб выросло число многодетных семей. За последние 5 лет это количество увеличилось примерно на треть. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

Глава города подчеркнул, что сейчас расширены возможности для использования маткапитала. Также реализованы национальные проекты, направленные на помощь семьям с детьми. Направлены немалые суммы на улучшение жилищных условий этих граждан.

Естественно, в такой ситуации люди хотят иметь больше детей. В этом также заинтересованы федеральные и местные власти.

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