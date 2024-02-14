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Питерец.ру » Общество » Создадут 77 пешеходных переходов

Создадут 77 пешеходных переходов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В Северной столице появится более 70 новых пешеходных переходов

«Питерец.ру» сообщает, что в этом году в Северной столице построят 77 пешеходных переходов. Они появятся в 15 районах города, что следует из утвержденной адресной программы.

При этом 55 переходов будет создано в ответ на обращения граждан. Петербуржцы обращались к местным властям, чтобы те добавили «зебры» по актуальным адресам. Как видим, некоторые инициативы граждан нашли отклик со стороны Смольного.

Новые переходы снабдят знаками и разметкой, а у тротуара создадут заниженные бордюры. В настоящий момент в городе на Неве 9870 переходов, из них примерно 4,7 тыс. – регулируемые, остальные – нерегулируемые.

Причем в данном направлении ведется постоянная работа. Городские власти делают все возможное, чтобы развивать транспортную инфраструктуру и обеспечивать безопасность для водителей и пешеходов.

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