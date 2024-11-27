В СПб займутся подготовкой кадров

«Питерец.ру» обращает внимание, что в СПб всерьез занимаются вопросом подготовки кадров. Сейчас в городе внедряется соответствующая модель – она запускается в рамках проекта «Профессионалитет».

Для этого власти Петербурга намерены создавать новые образовательные кластеры. Сейчас в СПб их 5, они были открыты благодаря совместным усилиям городских властей и предприятий. В этом году появится еще 2, в следующем – еще один.

Губернатор Беглов также отметил, что в Северной столице построят суперколледж, рассчитанный на 3 тыс. учащихся. Проектирование этого учебного заведения закончится в 2026-м, а еще через год его начнут строить. Суперколледж будет принимать выпускников школ, а также работников, проходящих профпереподготовку.