Самозанятых включат в реестр малого бизнеса

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб рассматривается возможность включения самозанятых граждан в реестр МБ. Это может открыть перед ними новые перспективы и преимущества.

Цель этой инициативы — помочь развитию предпринимательства в городе. Регистрация самозанятых в реестре даст им возможность воспользоваться различными программами поддержки и льготами, которые предусмотрены для малого бизнеса. Среди них — субсидии, гранты, налоговые каникулы и другие меры.

Также подобное решение может способствовать развитию конкуренции и созданию новых рабочих мест, что, в свою очередь, повлияет на экономический рост и развитие Петербурга.

Ожидается, что включение самозанятых в реестр малого бизнеса станет важным шагом в развитии предпринимательства в СПб.