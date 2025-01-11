Продажи авто повысились на треть

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице увеличились продажи авто. Показатели 2024 года улучшились на 33%. Эксперты связывают увеличение спроса на машины с различными факторами. Это улучшение экономической ситуации и появление новых моделей на рынке.

Однако специалисты предупреждают, что в ближайшее время может произойти снижение объемов продаж, что обусловлено подорожанием кредитов и ростом цен на сами машины. В связи с этим покупателям стоит поторопиться и приобрести авто до того момента, как стоимость на автомобили пойдет вверх.

Лидером продаж оказался китайский бренд Haval, далее идут «АвтоВАЗ» и еще один производитель из КНР – Geely. Всего в 2024 году было приобретено более 73 тыс. новых машин.