Стали активно продавать машины

«Питерец.ру» отмечает, что в этом году стало больше продаж новых авто. Примерно пятая часть продаваемых машин не старше 2016 года выпуска. Такая же тенденция характерна и для Северной столицы. Еще аналитики подчеркивают, что заметно активизировались продажи машин, выпущенных менее года назад. Такое авто стали продавать в 1,5 раза чаще.

Данная ситуация объясняется резким повышением цен на автомобили. Это и привело к активности на автомобильном рынке. Люди стали больше продавать новые и подержанные машины. Интересно, что также повысились продажи машин, выпущенных более 10 лет назад.

Автовладельцы пытаются извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Преимущество получили те, кто успел купить машину до резкого скачка цене. В каких-то случаях стоимость автомобиля с процентами по автокредиту оказалась ниже, чем цены, действующие сейчас.