Авторынок СПб вырос

«Питерец.ру» сообщает, что в 2024 году в СПб было оформлено почти 69, 5 тыс. новых авто. Речь идет о легковом и коммерческом транспорте. Показатели за такой же период 2023-го были превышены на 44%.

Если смотреть на продажи в октябре, то на учет было поставлено более 8,5 тыс. авто. Это на 163 машины больше, нежели в сентябре. Также данный показатель стал лучшим за 2,5 года.

Лидерами продаж в СПб являются автомобильные марки Haval и «Лада». В тройку также входят автомобили бренда Geely. Машины этих марок смогли преодолеть рубеж по продажам в 1 тыс. авто.

При этом продажи некоторых брендов продолжают падать. Это характерно для марок Exeed и Omoda – снижение показателей наблюдается уже 4 месяца подряд.