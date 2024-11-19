ента новостей

20:27
СКА крупно победил «Амур» со счётом 6:3, на счету Евгения Кузнецова – две заброшенные шайбы и результативная передача Владимиру Алистрову
19:25
Пенсионерка «воскресла из мертвых»
18:50
Авторынок СПб вырос
14:40
Во Фрунзенском районе построят ледовый стадион для конькобежного спорта и хоккея
13:15
Определены услуги, которые можно будет получить по биометрии
13:04
В Петербурге парламентарии приняли участие в акции «Коробка храбрости»
12:58
В России запустят пилот платформы по противодействию мошенникам
10:10
В Приморском районе с поличным поймали «домушника» со стажем 
10:01
В Шушарах неизвестный сбил 17-летнего пешехода и скрылся
09:56
В Буграх пироманы сожгли три автомобиля
09:51
На Заневском проспекте агрессивный сабаковод отреагировал на замечание «перцовкой» и стрельбой из «травмата»
09:32
Артиллеристы Росгвардии отмечают профессиональный праздник
09:15
Компании готовятся к корпоративам
08:31
Как обстоят дела с автокредитами?
23:09
В поселке Дунай иномарка насмерть сбила пещехода
22:21
Холодный душ для лидера ВХЛ: петербургское хоккейное «Динамо» проиграло «Югре» со счётом 0:4
20:41
Петербургский фигурист Евгений Семененко стал победителем московского этапа Гран-При России, а в танцах на льду всех опередили Александра Степанова и Иван Букин
18:25
Шокирующая новость о нападении на главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева в Астрахани после ничьей с «Волгарём»
17:07
В Ленобласти начинается сбор предложений по благоустройству
16:45
В Мариинском дворце cостоялось заседание комиссии по образованию, культуре и науке
15:39
Выставка современных турецких и армянских художников «В тени Арарата»
15:34
Премьера спектакля "Первая любовь"
15:15
На трассе «Сортавала» в направлении Петербурга перекроют одну полосу
13:34
В Колпино поймали подозреваемого в избиении подростка на детской площадке
11:41
В поселке Котельский задержали стрелка из аэрозольного пистолета
11:25
Под Выборгом автобус с пассажирами вылетел в кювет. Пострадали четверо пассажиров
11:20
На набережной Фонтанки в ДТП пострадал 13-летний пассажир «Хендай Солярис»
11:04
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы  Олеко Дундича
10:42
Собаку вытащили из болота
09:54
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Республиканской улицы
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Авторынок СПб вырос

Авторынок СПб вырос

0
3
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
Freepik
В Петербурге заметно увеличилось число купленных машин

«Питерец.ру» сообщает, что в 2024 году в СПб было оформлено почти 69, 5 тыс. новых авто. Речь идет о легковом и коммерческом транспорте. Показатели за такой же период 2023-го были превышены на 44%.

Если смотреть на продажи в октябре, то на учет было поставлено более 8,5 тыс. авто. Это на 163 машины больше, нежели в сентябре. Также данный показатель стал лучшим за 2,5 года.

Лидерами продаж в СПб являются автомобильные марки Haval и «Лада». В тройку также входят автомобили бренда Geely. Машины этих марок смогли преодолеть рубеж по продажам в 1 тыс. авто.

При этом продажи некоторых брендов продолжают падать. Это характерно для марок Exeed и Omoda – снижение показателей наблюдается уже 4 месяца подряд.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-02-2024, 08:26
Продажи автомобилей выросли
13-03-2024, 11:51
Какие машины приобретают чаще всего?
11-09-2024, 19:30
Продажи машин растут
5-08-2024, 09:09
Вырос спрос на машины Haval
11-04-2020, 09:43
Автомобили все равно продаются
21-03-2023, 08:45
Авторынок переживает ажиотаж

Происшествия на дорогах

0
3
Сегодня, 10:01
В Шушарах неизвестный сбил 17-летнего пешехода и скрылся
0
15
Вчера, 23:09
В поселке Дунай иномарка насмерть сбила пещехода
0
7
Вчера, 11:25
Под Выборгом автобус с пассажирами вылетел в кювет. Пострадали четверо пассажиров
0
8
Вчера, 11:20
На набережной Фонтанки в ДТП пострадал 13-летний пассажир «Хендай Солярис»
Наверх