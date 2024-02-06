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Питерец.ру » Экономика » Продажи автомобилей выросли

Продажи автомобилей выросли

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
autonews.ru
Увеличились продажи новых автомобилей в Северной столице

«Питерец.ру» отмечает, что по итогам 2023 года выросли продажи новых авто в Петербурге. При этом рост составил 48%, что свидетельствует о серьезном улучшении показателей. Всего за предыдущий год в Северной столице было зарегистрировано 61 тыс. новых машин.

Увеличение продаж наблюдается и в целом по России. Так, за первый месяц 2024-го было реализовано более 80 тыс. новых авто. Это на 77% больше, нежели в аналогичный период 2023 года. Лидером среди автомобильных марок является Lada. На долю этого российского производителя приходится 26% продаж. Далее идут китайские марки Haval и Geely.

Большой спрос на эти машины обусловлен их невысокой ценой. Ну а рост продаж указывает на продолжающееся развитие автомобильного рынка. Кроме того, люди начинают лучше адаптироваться к новым экономическим реалиям.

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