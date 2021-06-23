ента новостей

14:01
В Ленобласти ребенок выпал из окна с москитной сеткой
13:53
В Петербурге аферисты обманули сотрудницу Минобороны
13:44
В Ленобласти утонул 15-летний подросток
11:49
А жилье все дорожает…
10:07
Митрополит против коронавируса
10:05
Петербург лишат оставшихся матчей Евро?
16:50
В День памяти и скорби военнослужащие ЗВО возложили цветы и венки к мемориальным комплексам и памятникам погибшим воинам
16:46
В Ленобласти трассу "Кола" перекроют в связи с разводкой Ладожского моста
13:23
Разгром 1:4 от Дании означает вылет с чемпионата Европы для сборной России
12:34
В Петербурге офицеры Северо-Западного округа Росгвардии почтили память погибших в годы войны
12:32
Международная научно-практическая конференция «Накануне… к 80-летию начала Великой Отечественной войны»
12:21
Мост через Свирь разведут в связи проходом яхты «Мария Кеч»
10:57
На выборы без Медведева
10:44
Закрытие сезона филармонии
10:10
Пришла жара – работай меньше?
09:43
Когда третья волна пойдет на спад?
19:49
У главного входа в Дом офицеров Западного военного округа пройдет мемориальная акция, посвящённая Дню памяти и скорби
19:47
«Лахта Центр-2»: что о новом проекте «Газпрома» думают эксперты
19:45
В Ленобласти разведчики ЗВО провели учебные полеты беспилотников
19:44
В Ленобласти Центр подготовки Северо-Западного округа Росгвардии впервые провёл обучение сотрудников вневедомственной охраны
13:21
Резервный фонд Петербурга будет увеличен
13:07
В Ленобласти в ДТП погибли мотоциклист и велосипедист
12:59
В центре Петербурга задержали «карманника», обокравшего студента-иностранца
12:45
В Ленобласти мужчина погиб после курения в постели
09:49
Что помогает похудеть
08:58
В Петербурге прошла благотворительная регата
07:44
Чем индийский штамм опаснее?
23:13
Сенсационная ничья венгров с Францией и матч автоголов на чемпионате Европы
15:12
Пенсионерка из Соснового Бора отправила аферисту около 590 тысяч рублей
15:05
В Петербурге задержали торговцев ковидными справками
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » А жилье все дорожает…

А жилье все дорожает…

0
45
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Квартиры в новостройках станут еще дороже

Мы уже привыкли, что цены на рынке жилой недвижимости идут вверх. В последнее время это происходит практически постоянно. Так что мы уже не удивляемся сложившейся ситуации. К тому же на то есть объективные причины.

«Питерец.ру» сообщает, что, по мнению экспертов, стоимость «квадрата» в новостройках Северной столицы увеличится на 16%. Это связано с повышением цен на сырье и оборудование. Еще на рост цены повлияет нехватка рабочих и увеличение спроса на первичное жилье.

Аналитики считают, что «квадрат» эконом-класса подорожает на 88 тыс. руб., бизнес-класса – на 139 тыс. руб. Цены для жилья класса «А» повысятся на 205 тыс. руб. Понятно, что это приблизительные показатели. Они основаны на тех расчетах, которые определяются сегодняшними тенденциями.

Возможно, реальная картина окажется несколько иной. В дело может вмешаться очередная волна пандемии и последующие за этим новые ограничения. Из-за происходящего рынок может повести себя по-разному. Но цены на жилье все равно, скорее всего, будут расти.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

14-11-2020, 07:53
Почему выросли цены на жилье?
19-08-2019, 10:01
Выросли цены на съемное жилье
24-09-2013, 18:47
Жилье все дорожает
15-10-2016, 10:11
Спрос на жилье в новостройках
4-09-2020, 09:54
Жилье стало дороже
10-12-2020, 08:46
Квартиры рекордно подорожали

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
190
21-06-2021, 13:07
В Ленобласти в ДТП погибли мотоциклист и велосипедист
0
381
15-06-2021, 12:02
В Ленобласти произошло ДТП с лосем. Водитель в реанимации
0
427
10-06-2021, 10:19
В Ленобласти иномарка сбила девушку на велосипеде
0
504
7-06-2021, 10:39
В Ленобласти в ДТП при лобовом столкновении два человека погибли и один серьезно пострадал
Наверх