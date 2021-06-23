А жилье все дорожает…

Мы уже привыкли, что цены на рынке жилой недвижимости идут вверх. В последнее время это происходит практически постоянно. Так что мы уже не удивляемся сложившейся ситуации. К тому же на то есть объективные причины.

«Питерец.ру» сообщает, что, по мнению экспертов, стоимость «квадрата» в новостройках Северной столицы увеличится на 16%. Это связано с повышением цен на сырье и оборудование. Еще на рост цены повлияет нехватка рабочих и увеличение спроса на первичное жилье.

Аналитики считают, что «квадрат» эконом-класса подорожает на 88 тыс. руб., бизнес-класса – на 139 тыс. руб. Цены для жилья класса «А» повысятся на 205 тыс. руб. Понятно, что это приблизительные показатели. Они основаны на тех расчетах, которые определяются сегодняшними тенденциями.

Возможно, реальная картина окажется несколько иной. В дело может вмешаться очередная волна пандемии и последующие за этим новые ограничения. Из-за происходящего рынок может повести себя по-разному. Но цены на жилье все равно, скорее всего, будут расти.