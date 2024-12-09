Съемное жилье в СПб будет дешеветь

«Питерец.ру» сообщает, что по итогам ноября стоимость аренды квартир в Северной столице снизилась на 3%. Например, сейчас, чтобы снять однушку в СПб, в среднем нужно потратить 43 тыс. руб. в месяц. Раньше цены были примерно на 3,4% ниже.

Падение стоимости зафиксировано и в других регионах. Так, в Ленобласти цены снизились на 2% – там можно снять однушку за 32,3 тыс. руб. Наибольшее падение арендных ставок наблюдается в Перми – 8,2%. Далее идут Воронеж и Новосибирск, где стоимость снизилась на 6,3% и 4,7%.

Аналитики уверены, что в СПб арендные ставки на жилье продолжат падать. Это обусловлено сезонным фактором и снижением спроса на новые квартиры. Ожидается, что подобная картина будет наблюдаться 2-3 месяца.