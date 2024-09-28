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Питерец.ру » Экономика » Застройщики ожидают резкое падение спроса

Застройщики ожидают резкое падение спроса

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rbc.ru
Застройщики СПб считают, что спрос на жилье упадет на 50% и более

«Питерец.ру» сообщает, что застройщики Северной столицы не испытывают особого оптимизма относительно ситуации на рынке. По их мнению, спрос на жилье должен будет упасть на 50% и более.

Это обусловлено исчерпаемыми лимитами по семейной ипотеке. Эти программы давали единственную возможность приобрести новое жилье в СПб и Ленобласти под 6% годовых. При этом у крупных игроков на такую ипотеку приходилось до 75% сделок.

Теперь же желающих приобрести жилье становится гораздо меньше. Банки подняли процентные ставки по ипотечным кредитам, что негативно повлияло на уровень спроса в данном направлении. Многие клиенты переключились на аренду квартир и отказались от таких покупок на невыгодных условиях.

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