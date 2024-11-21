Что ожидает рынок недвижимости?

«Питерец.ру» отмечает, что многие эксперты уверены в будущей стагнации рынка недвижимости СПб. В следующем году цены на жилье будут снижаться, что произойдет на фоне падения спроса.

Ситуация могла бы стать более благоприятной при снижении ключевой ставки до 10%. Но ожидать этого не приходится – аналитики прогнозируют ее падение до 15-17%. При таком раскладе всплеска спроса тоже не произойдет – стоимость жилья по-прежнему останется неподъемной для многих людей.

Напоминаем, что сейчас в Петербурге и других городах цены на квартиры растут. Это обусловлено высокой ключевой ставкой и отменой большинства льготных программ по ипотеке. К тому же банки повысили процент первоначального взноса. В результате для многих жилье стало недоступным.