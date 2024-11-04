Куда хотят отправиться на Новый год?

До новогодних праздников осталось совсем немного времени. Россияне начинают думать, где проведут это время. Кто-то желает оставаться дома, другие же – планируют отправиться в путешествие.

«Питерец.ру» сообщает, что специалисты сервиса OneTwoTrip провели опрос, узнав, где хотят провести новогоднюю ночь наши соотечественники. Оказалось, что 68% респондентов намерены остаться в стране.

При этом самым популярным направлением для празднования Нового года является Москва – новогоднюю ночь там хотят провести почти 18% опрошенных. Далее идут Петербург и Сочи с показателями 12,5% и 11%.

В пятерку лучших также вошли Казань и Адлер. Среди зарубежных направлений наиболее привлекательными оказались Дубай, Минск и Пхукет.