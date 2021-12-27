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Питерец.ру » Общество » Как относятся к корпоративам

Как относятся к корпоративам

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Многие петербуржцы готовы отказаться от корпоративов

«Питерец.ру» сообщает, что половина работающих граждан Северной столицы любит корпоративы. Это обусловлено возможностью неформально пообщаться с коллегами. Каждый десятый работник рад отпраздновать за счет компании. Многие женщины любят корпоративы за возможность предстать перед публикой в красивом наряде.

Однако 70% опрошенных готовы отказаться от этого праздника, если вместо корпоратива работодатель выплатит премию. Такие люди охотно предпочли бы одиночество или общение в кругу семьи.

Но были и те, кто считает, что корпоратив важнее денег. Как правило, такой точки зрения придерживаются специалисты по продажам, маркетингу и информационным технологиям. Они уверены, что подобные встречи ценнее дополнительного дохода.

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