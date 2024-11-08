В СПб начался бум фитнес-студий

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице заметно снизился спрос на традиционные тренажерные залы и спортивные центры. Вместо этого петербуржцы стали посещать тематические фитнес-студии. Там оказывается одна или несколько услуг.

На данный момент в СПб более тысячи объектов для занятий фитнесом, причем свыше 400 их них – это как раз студии. В текущем году примерно 75% новых объектов в данной сфере приходится именно на студии, и это число продолжает увеличиваться.

Данная тенденция обусловлена объективными причинами. Запустить фитнес-студию гораздо проще, нежели открыть большой зал. Также посетителей привлекает атмосфера таких объектов. Среди наиболее востребованных направлений фитнес-студий – функциональный тренинг, единоборства, пилатес и йога.