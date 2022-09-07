10 сентября в спортивном комплексе NOVA ARENA (Гражданский пр-т, 100) для молодых и активных любителей спорта пройдет Фитнес-фестиваль «Живи ярко».

Участников познакомят с различными направлениями фитнеса: аэробика, степ, пилатес, тайбо, зумба, пранаяма (дыхательная гимнастика), йога и др. Целый день по этим направлениям будут проходить мастер-классы от ведущих инструкторов Санкт-Петербурга.

Также на площадке можно будет бесплатно пройти экспресс-обследование от Городского центра медицинской профилактики и получить полную информацию о самосохранении здоровья и профилактике заболеваний.

Все желающие смогут поучаствовать в розыгрыше призов - выиграть абонементы в фитнес-клубы и персональные тренировки с топовыми тренерами от ведущих компаний индустрии Санкт-Петербурга.

Вход свободный, количество участников ограничено. Для посещения фестиваля, необходимо зарегистрироваться по ссылке https://clck.ru/x8mn5.

С собой необходимо взять удобную спортивную одежду и сменную обувь с белой подошвой.

Мероприятие организовано Центром патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» совместно со спортивным комплексом NOVA ARENA.

Вся актуальная информация по мероприятию в официальном сообществе ВКонтакте: https://clck.ru/xACGp.

Программа мероприятия