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Питерец.ру » Спорт » Фитнес-фестиваль «Живи ярко»

Фитнес-фестиваль «Живи ярко»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
Главное фитнес-событие осени: Фитнес- фестиваль «Живи ярко» в спортивном комплексе NOVA ARENA

10 сентября в спортивном комплексе NOVA ARENA (Гражданский пр-т, 100) для молодых и активных любителей спорта пройдет Фитнес-фестиваль «Живи ярко».

Участников познакомят с различными направлениями фитнеса: аэробика, степ, пилатес, тайбо, зумба, пранаяма (дыхательная гимнастика), йога и др. Целый день по этим направлениям будут проходить мастер-классы от ведущих инструкторов Санкт-Петербурга.

Также на площадке можно будет бесплатно пройти экспресс-обследование от Городского центра медицинской профилактики и получить полную информацию о самосохранении здоровья и профилактике заболеваний.

Все желающие смогут поучаствовать в розыгрыше призов - выиграть абонементы в фитнес-клубы и персональные тренировки с топовыми тренерами от ведущих компаний индустрии Санкт-Петербурга.

Вход свободный, количество участников ограничено. Для посещения фестиваля, необходимо зарегистрироваться по ссылке https://clck.ru/x8mn5.

С собой необходимо взять удобную спортивную одежду и сменную обувь с белой подошвой.

Мероприятие организовано Центром патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» совместно со спортивным комплексом NOVA ARENA.

Вся актуальная информация по мероприятию в официальном сообществе ВКонтакте:  https://clck.ru/xACGp.

Программа мероприятия

12:00-12:05

Торжественное открытие мероприятия

12:05

Зумба

12:30

Аэробика

12:55

Степ

13:20

Тайбо

13:45

Пилатес

14:05

Пранаяма (дыхательная гимнастика)

14:35

Розыгрыш

15:10

Пор де бра

15:30

Лес Миллс Боди Джем

15:50

Лес Миллс Боди Джем

16:05

Лес Миллс Боди Баланс

16:20

Лес Миллс Боди

16:45

Kangoo Джампинг

17:05

Сальсейшн

17:20

Степ

17:45

Джампинг фитнес

17:55

Розыгрыш

18:00

Закрытие мероприятия

Источник: ВКонтакте
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