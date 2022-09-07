10 сентября в спортивном комплексе NOVA ARENA (Гражданский пр-т, 100) для молодых и активных любителей спорта пройдет Фитнес-фестиваль «Живи ярко».
Участников познакомят с различными направлениями фитнеса: аэробика, степ, пилатес, тайбо, зумба, пранаяма (дыхательная гимнастика), йога и др. Целый день по этим направлениям будут проходить мастер-классы от ведущих инструкторов Санкт-Петербурга.
Также на площадке можно будет бесплатно пройти экспресс-обследование от Городского центра медицинской профилактики и получить полную информацию о самосохранении здоровья и профилактике заболеваний.
Все желающие смогут поучаствовать в розыгрыше призов - выиграть абонементы в фитнес-клубы и персональные тренировки с топовыми тренерами от ведущих компаний индустрии Санкт-Петербурга.
Вход свободный, количество участников ограничено. Для посещения фестиваля, необходимо зарегистрироваться по ссылке https://clck.ru/x8mn5.
С собой необходимо взять удобную спортивную одежду и сменную обувь с белой подошвой.
Мероприятие организовано Центром патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» совместно со спортивным комплексом NOVA ARENA.
Вся актуальная информация по мероприятию в официальном сообществе ВКонтакте: https://clck.ru/xACGp.
Программа мероприятия
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12:00-12:05
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Торжественное открытие мероприятия
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12:05
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Зумба
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12:30
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Аэробика
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12:55
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Степ
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13:20
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Тайбо
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13:45
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Пилатес
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14:05
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Пранаяма (дыхательная гимнастика)
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14:35
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Розыгрыш
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15:10
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Пор де бра
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15:30
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Лес Миллс Боди Джем
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15:50
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Лес Миллс Боди Джем
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16:05
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Лес Миллс Боди Баланс
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16:20
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Лес Миллс Боди
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16:45
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Kangoo Джампинг
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17:05
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Сальсейшн
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17:20
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Степ
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17:45
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Джампинг фитнес
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17:55
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Розыгрыш
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18:00
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Закрытие мероприятия