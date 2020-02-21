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Питерец.ру » Экономика » Студии стали дороже

Студии стали дороже

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Квартиры-студии в Петербурге поднялись в цене

«Питерец.ру» сообщает, что в течение года Петербурге подорожали квартиры-студии. Их стоимость сейчас составляет 113 тыс. руб. за м2. Это на 11% дороже, нежели раньше. Интересно, что в Северной столице метраж такого жилья увеличился. Причем по стране наблюдается тенденция, когда этот метраж сокращается.

Так же в Петербурге наблюдается противоречивое явление в сфере жилой недвижимости. Общее количество новых квадратных метров снижается, но спрос на них при этом повышается. Это отмечают эксперты данного сегмента рынка.

Недвижимость в Петербурге остается востребованной благодаря высокому рейтингу этого города. Многие люди предпочитают иметь здесь жилье. Однако помимо этого есть объективные факторы рынка.

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