Студии стали дороже

«Питерец.ру» сообщает, что в течение года Петербурге подорожали квартиры-студии. Их стоимость сейчас составляет 113 тыс. руб. за м2. Это на 11% дороже, нежели раньше. Интересно, что в Северной столице метраж такого жилья увеличился. Причем по стране наблюдается тенденция, когда этот метраж сокращается.

Так же в Петербурге наблюдается противоречивое явление в сфере жилой недвижимости. Общее количество новых квадратных метров снижается, но спрос на них при этом повышается. Это отмечают эксперты данного сегмента рынка.

Недвижимость в Петербурге остается востребованной благодаря высокому рейтингу этого города. Многие люди предпочитают иметь здесь жилье. Однако помимо этого есть объективные факторы рынка.