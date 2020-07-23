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Питерец.ру » Спорт » Молодых петербуржцев приглашают на «Зеленый фитнес»

Молодых петербуржцев приглашают на «Зеленый фитнес»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
zel.fit
Молодых петербуржцев приглашают присоединиться к проекту «Зеленый фитнес»

Молодых петербуржцев приглашают присоединиться к проекту «Зеленый фитнес». В рамках проекта проходят еженедельные бесплатные спортивные мероприятия в общественных пространствах города.

На данный момент успешная практика реализована в 15 субъектах Российской Федерации. Проект проходит в 63 городах и населенных пунктах, а общее количество участников превысило 350 000 человек.

Бесплатные занятия организуют по самым разным направлениям: от зумбы и бега до бокса и танцев.

Следить за расписанием онлайн-занятий можно на ресурсе проекта: https://vk.com/zf_spb.

Организатор – АНО «Центр реализации спортивных проектов».

Источник: Комитет по молодежной политике
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