Молодых петербуржцев приглашают на «Зеленый фитнес»

Молодых петербуржцев приглашают присоединиться к проекту «Зеленый фитнес». В рамках проекта проходят еженедельные бесплатные спортивные мероприятия в общественных пространствах города.

На данный момент успешная практика реализована в 15 субъектах Российской Федерации. Проект проходит в 63 городах и населенных пунктах, а общее количество участников превысило 350 000 человек.

Бесплатные занятия организуют по самым разным направлениям: от зумбы и бега до бокса и танцев.

Следить за расписанием онлайн-занятий можно на ресурсе проекта: https://vk.com/zf_spb .

Организатор – АНО «Центр реализации спортивных проектов».