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Питерец.ру » Спорт » В Петербурге вновь заработали бассейны и фитнес-центры

В Петербурге вновь заработали бассейны и фитнес-центры

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
140 спортивных залов и бассейнов уже возобновили работу

С 6 июля в Петербурге вновь заработали бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов). С 30 июня уже около 140 организаций и индивидуальных предпринимателей получили уникальный QR-код, без которого невозможно возобновление деятельности.

По данным опроса, который проводился на официальной странице губернатора Александра Беглова в социальной сети ВКонтакте, открыть фитнес-центры, бассейны, катки, спортшколы попросили 19,7% участников.

Также с 13 июля возобновляется деятельность физкультурно-спортивных организаций. Работу в полноценном режиме продолжат 65 спортивных школ, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту и администрациям районов Санкт-Петербурга, а также все спортивные объекты, включая ледовые арены, фитнес-центры и плавательные бассейны (за исключением тех, которые располагаются в торговых центрах).

Для возобновления деятельности учреждениям и организациям необходимо обеспечить соблюдение требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и утвердить локальные акты, устанавливающие стандарт безопасной деятельности.

Источник: Администрация Петербурга
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