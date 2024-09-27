Промышленность продолжает расти

Промышленные предприятия Северной столицы продолжают развиваться, поэтому в данной сфере наблюдается стабильный рост. Это благоприятно сказывается как на самом бизнесе, так и на экономике города.

«Питерец.ру» отмечает, что за первые 8 месяцев текущего года предприятия Петербурга отгрузили на 25% больше продукции, нежели в тот же период 2023-го. Общая сумма отгрузки составила 3,5 трлн. руб.

В целом промышленность выросла на 11,2%. Показатели обрабатывающих предприятий увеличились более чем на 12%. Также в лидерах оказались компании, занимающиеся производством авто, компьютерной техники, оптики, электроники и различного оборудования.

В немалой степени это заслуга и городских властей, которые продолжают поддерживать бизнес и создавать благоприятные условия для развития предприятий.