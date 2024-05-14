Что с производством одежды?

Экономика СПб демонстрирует хорошие показатели, а также устойчивость и прочность. Во многих сферах наблюдается рост, в том числе – в производственной. Например, это характерно и для компаний, занимающихся созданием одежды.

«Питерец.ру» сообщает, что в 1-м квартале текущего года в Петербурге было произведено одежды на сумму 12,1 млрд руб. Это почти в 2 раза больше чем за такой же период прошлого года.

Оборот этих предприятий также демонстрирует стабильный рост. За первые 3 месяца нового года он составил 21,7 млрд. руб., что тоже вдвое больше прошлогодних показателей.

Также растет промпроизводство – с января по март 2024 года в СПб было отгружено продукции на 1,2 тлн. руб. Это на треть больше чем ранее.