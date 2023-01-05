ента новостей

19:24
В Ленобласти встретили поезд Деда Мороза
18:19
Гололед стал причиной десятков ДТП в Петербурге 5 января
10:51
На трассе возле Кингисеппа пешеход попал под колеса снегоуборочной машины и трех автомобилей
10:31
В Ленобласти после пожара обнаружены тела троих погибших
09:41
Экспортеров продолжат поддерживать
09:16
Куда едут на Рождество?
08:51
Промышленность перестраивается
15:52
Дети с ограниченными возможностями побывали на спектакле артистов музыкального театра «Петербургская оперетта»
15:49
На соискание литературной премии им. Маршала Советского Союза Л.А.Говорова поступило более 30 произведений
13:43
В Ленобласти пьяная ссора супруго закончилась поножовщиной
13:36
Чего планируют петербуржцы?
13:35
На севере Петербурге конфликт двух мужчин закончился стрельбой
13:25
На Васильевском острове женщину с ребенком достали из воды
08:52
Рыбы поступило меньше
05:21
Как гулять в мороз
20:06
В Леноблисти КАМАЗ въехал в маршрутный автобус. Пострадали трое
11:26
На Дворцовой площади в результате происшествия с лошадью пострадали двое детей
11:03
Более 9 тысяч детей отдыхают в оздоровительных лагерях Ленобласти в новогодние каникулы
10:55
Сколько было мандаринов?
09:46
Мы много отдыхаем?
09:26
Заболеваемость по стране снизилась
16:18
В Петергофе в ДТП пострадала 2-летняя пассажирка
12:05
В Ленобласти пройдет историческая реконструкция «Рождественский манифест»
12:02
В Ленобласти в новогодние праздники любителей активного отдыха ждут лыжные трассы
11:58
В Кировском районе на пожаре в квартире погибли два человека
11:53
Ярким событием 2022 года был разгром петербургского ВООПИиК — градозащитница Капитонова
10:18
Чего ждать от 2023 года?
09:55
В чем прочность экономики?
09:33
Что делать с елкой?
21:50
Команда КВН «Поэтессы» из Санкт-Петербурга достойно выступила в финале КВН, а чемпионов – снова два
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Промышленность перестраивается

Промышленность перестраивается

0
140
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
dp.ru
Каково состояние промышленности Петербурга и Ленобласти?

«Питерец.ру» сообщает, что промышленность Северной столицы и Ленобласти продемонстрировала разные показатели по итогам 2022 года. В городе на Неве результаты оказались лучше имеющихся ожиданий. Причем это произошло несмотря на остановленные конвейеры автозаводов.

В области же промышленность несколько снизилась. Это обусловлено перестройкой некоторых отраслей. Если промышленность Петербурга показала рост на 4,7%, то в Ленобласти наблюдается снижение на 4,8%.

Петербург обладает более высоким экономическим потенциалом, нежели область. Так что эти показатели объективны. Регионам пришлось преодолевать последствия санкций. Если учитывать данный аспект, то ситуацию в Ленобласти нельзя назвать негативной. Там столкнулись с рядом проблем, вызванных перестройкой, но их удастся решить.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

19-10-2022, 09:37
С промышленностью все нормально
21-04-2017, 10:42
Отличные показатели
24-01-2018, 07:42
Рост промышленности
18-10-2016, 11:55
Роста пока нет
24-01-2020, 07:20
Насколько выросла промышленность?
20-06-2017, 08:08
Показатели роста

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

2
487
Сегодня, 10:51
На трассе возле Кингисеппа пешеход попал под колеса снегоуборочной машины и трех автомобилей
0
252
3-01-2023, 20:06
В Леноблисти КАМАЗ въехал в маршрутный автобус. Пострадали трое
0
206
2-01-2023, 16:18
В Петергофе в ДТП пострадала 2-летняя пассажирка
0
205
1-01-2023, 17:42
В Кировске каршеринговый автомобиль сбил женщину с двумя малолетнимми детьми
Наверх