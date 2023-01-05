Промышленность перестраивается

«Питерец.ру» сообщает, что промышленность Северной столицы и Ленобласти продемонстрировала разные показатели по итогам 2022 года. В городе на Неве результаты оказались лучше имеющихся ожиданий. Причем это произошло несмотря на остановленные конвейеры автозаводов.

В области же промышленность несколько снизилась. Это обусловлено перестройкой некоторых отраслей. Если промышленность Петербурга показала рост на 4,7%, то в Ленобласти наблюдается снижение на 4,8%.

Петербург обладает более высоким экономическим потенциалом, нежели область. Так что эти показатели объективны. Регионам пришлось преодолевать последствия санкций. Если учитывать данный аспект, то ситуацию в Ленобласти нельзя назвать негативной. Там столкнулись с рядом проблем, вызванных перестройкой, но их удастся решить.