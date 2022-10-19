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Питерец.ру » Экономика » С промышленностью все нормально

С промышленностью все нормально

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
spbdnevnik.ru
В каком состоянии промышленность Северной столицы?

«Питерец.ру» сообщает, что промышленность Петербурга находится в достаточно хорошем состоянии. Она дает городу 17% рабочих мест, а также примерно половину поступлений в бюджет.

Промышленность продолжает развиваться, преодолевая последствия санкций. Наблюдается рост производства в сфере электрооборудования, металлургии, текстиля. Речь идет об увеличении на 10%, 20% и 50% соответственно.

Что касается индекса промышленного производства, то она стабильно держится на уровне, превышающем 100%. Причем это происходит несмотря на приостановку некоторых предприятий с зарубежным участием.

Об этом заявил глава города Александр Беглов. Экономика Петербурга по-прежнему демонстрирует хорошие показатели.

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