С промышленностью все нормально

«Питерец.ру» сообщает, что промышленность Петербурга находится в достаточно хорошем состоянии. Она дает городу 17% рабочих мест, а также примерно половину поступлений в бюджет.

Промышленность продолжает развиваться, преодолевая последствия санкций. Наблюдается рост производства в сфере электрооборудования, металлургии, текстиля. Речь идет об увеличении на 10%, 20% и 50% соответственно.

Что касается индекса промышленного производства, то она стабильно держится на уровне, превышающем 100%. Причем это происходит несмотря на приостановку некоторых предприятий с зарубежным участием.

Об этом заявил глава города Александр Беглов. Экономика Петербурга по-прежнему демонстрирует хорошие показатели.